Ali Koç'tan Zaha transferi açıklaması! Galatasaray'a olay sözler: Rakamlar yüzde yüz yanlış rakamlardır"

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, 4 ay transfer listesinde bulunan Wilfried Zaha'nın ezeli rakibi Galatasaray'ın açıklanan anlaşma detaylarıyla ilgili konuştu. "Malum transferle ilgili biz görüştük, görüştük. Yıllık rakam 7,5, 8,5, 9’a kadar geldi. Sonra biz masadan kalktık. Rakip takım transfer yaptı. Açıkladıkları rakamlar %100 yanlış rakamlardır" diyen Koç, transfer çalışmaları ile ilgili "Temmuz ayında neredeyse tüm transferleri bitirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Abone ol

23 Temmuz günü Galatasaray, Fenerbahçe'nin geçen sezon daha bitmeden görüşmelere başladığı Wilfried Zaha transferini resmen duyurdu. Sarı - kırmızılıların, ezeli rakibinin uzun süredir peşinde koştuğu ismi kadroya katması büyük yankı uyandırdı.

İstanbul'a gelen yıldız oyuncu Atatürk Havalimanı'nda binlerce taraftar tarafından karşılandı.

Galatasaray maliyeti KAP'a bildirdi

Sarı - kırmızılılar, Wilfried Zaha'nın sözleşme detaylarını da açıkladı. Galatasaray'dan Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya net 2.330.000 Euro tutarında imza ücreti ve her bir futbol sezonu için net 4.350.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir."

Fenerbahçe'den açıklama

'Transfer çalımı' olarak gösterilen Wilfried Zaha'nın Galatasaray'a imza atmasının ardından Fenerbahçe taraftarları yönetime tepki göstermişti.

Sarı - lacivertliler bugün konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

İşte Ali Koç'un açıklamaları...

Malum transferle ilgili biz görüştük, görüştük. Yıllık rakam 7,5, 8,5, 9’a kadar geldi. Sonra biz masadan kalktık. Rakip takım transfer yaptı. Açıkladıkları rakamlar %100 yanlış rakamlardır. Bunu size adım gibi söyleyebilirim. Çünkü bizde de evrak var. Bizim %50’mize alıyorsalar bir şey diyemem. Büyük başarı ama öyle bir şey olmadığını gayet iyi biliyorum. Başka transferlerde de bunu biliyorum. Dolayısıyla nereye sıkıştırıyorlar, nasıl formülize ediyorlar, onu bilmiyorum.

Başkan Ali Koç, açıklamarının devamında transfer görüşmeleriyle ilgili bilgi verdi;

"İncelediğimiz görüşmelere devam ettiğimiz çok futbolcu var. Transfer konusunda iyi gidiyoruz. Temmuz ayında neredeyse tüm transferleri bitirmiş olacağız.

Ağustos ayı geldiğinde keşke yabancı kontenjanı olsaydı da ‘bu çıktı, bu çıktı’ gibi isimler olacak. Erken bitirmenin artısı da eksisi de var. Geçmiş yıllarda finansal fair play sıkıntısı, mali gücümüzdeki sıkıntılarda dolayı manevra alanımız dar olduğu için bizim gibi kulüpler, çoğu Türk kulüpleri son dakikaya, transferin sonuna, bir de kiralık almak durumunda olduğumuz dönemler en sonuna kalıyordu. Oyuncusunu satmak isteyen adam kiralık vermiyor. Sona bırakıyor.

Dolayısıyla geldiğimiz nokta itibariyle doğru yoldayız."