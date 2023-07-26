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Kulis Haber! AK Parti'nin Mansur Yavaş'a karşı çıkartacağı aday belli oldu işte o isim

Kulis Haber! AK Parti'nin Mansur Yavaş'a karşı çıkartacağı aday belli oldu işte o isim

ANKARA'da Mansur Yavaş son günlerde İYİ Parti lideri Meral Akşener'le kameralar önünde ya da evinde gizlice Meral Akşener'le görüşmeleri konuşulurken, AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu. AK Parti'nin 2024 seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Keçiören Beledie Başkanı Turgut Altınok'u göstereceği iddia edildi.

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Sözcü'den Saygı Öztürk, 31 Mart’ta yapılması planlanan belediye başkanlığı seçiminde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Cumhur İttifakı’nın adayı olarak Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un gösterileceğini, Altınok’un ilçe ve mahalle gezilerini de son dönemde artırdığını yazdı. CHP’nin adayının yine Mansur Yavaş olacağı belirtildi ancak İYİ Parti’nin de Mansur Yavaş’ı kendi listelerinden göstermeyi planladığı öne sürüldü.

Mansur yavaş Akşener'i ziyaret etmişti

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, yeniden göreve seçilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı görevine getirilen Oktay Vural’a “hayırlı olsun” ziyareti gerçekleştirmişti. Mansur Yavaş'ın bu ziyaretten önce de Akşener'le evinde görüştüğü iddia edilmişti.

Yavaş, Akşener'e aday listesi verdi!

Mansur Yavaş'ın ittifakın geleceğiyle ilgili açıklamalardan rahatsızlık duyduğu ve Akşener'e 2024 seçimleri için Ankara'nın ilçelerinde aday gösterilmesini istediği isimlerin listesini verdiği iddia edilmişti. Yavaş'ın danışmanı Volkan Gültekin ise bu iddiaları yalanlamış ve sadece hayırlı olsun ziyareti olduğunu öne sürmüştü.

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