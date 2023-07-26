Nissan ile Renault ortaklığı güçlendiriyor!

Japon otomotiv şirketi Nissan ile Fransız otomotiv şirketi Renault'un ortaklıklarını güçlendirmek amacıyla anlaşma imzaladığı duyuruldu.

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Şirketlerden yapılan açıklamada, Nissan Motor Co. Ltd ile Renault Grubu arasında bağlayıcı çerçeve anlaşmanın imzalandığı, anlaşmanın denetleyici kurumlar tarafından onaylanma sürecinin de 2023 yılının son çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada anlaşma kapsamında, Nisan’ın elektrikli aracı olan Ampere için 600 milyon avroya (663 milyon dolar) kadar yatırım yapma taahhüdünde bulunduğu kaydedildi.

Şirketlerden yapılan açıklamada, anlaşmanın Hindistan, Latin Amerika ve Avrupa’da yüksek değerli operasyonel projelerin geliştirilmesi alanında iş birliğinin sağlanmasını amaçladığı belirtildi.

Açıklamada anlaşmayla şirketlerin hissedarları arasında yeniden dengelenmenin sağlandığı ve iş birliği yönetiminin ise güçlendirildiğine dikkat çekildi.



Nissan Motor. Co Ltd. Üst Yöneticisi Makoto Uchida, anlaşmanın tamamlanmasıyla iki şirket arasında iş birliğinin geliştirilmesi ve inovasyonların hızlandırılması alanında yeni bir safhaya girildiğine vurgu yaptı.

Uchida, “Bu (anlaşma) Nissan'ın Ambition (Hedef) 2030 ve elektrifikasyon stratejisine uygun girişimlerle ek değer yaratacak. Ampere'deki yatırım fırsatı, Nissan'ın Avrupa'da devam eden elektrikli araç hamlesin tamamlıyor ve güçlendiriyor. ifadelerini kullandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Renault Grubunun Üst Yönetcisi (CEO) Luca de Meo ise anlaşmaların Renault, Nissan, Mitsubishi ve paydaşları için kilit pazarlarındaki operasyonlarının yeniden etkinleştirilmesi için fırsat sunduğunu belirtti.