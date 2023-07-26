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28 saattir haber yoktu! 100 yaşındaki kadın bakın nerede bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
28 saattir haber yoktu! 100 yaşındaki kadın bakın nerede bulundu

 DENİZLİ'nin Kale ilçesinde kayıp ihbarı üzerine arama çalışması yürütülen 100 yaşındaki Alzheimer hastası Ayşe Uram, evinden 3 kilometre uzakta yaklaşık 28 saat sonra bulundu.

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Dün sabah saatlerinde oğluyla yaşadığı evden ormanlık alana ot toplamak için çıkan Ayşe Uram'ın geri dönmemesi üzerine yakınları 112 Acil Çağrı merkezine yardım talebinde bulundu.

Bölgeye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 28 saattir dron destekli arama çalışması yapan ekipler, Uram'ı evinden yaklaşık 3 kilometre uzakta ormanlık alanda buldu.

Sağlık ekiplerine teslim edilen Uram, tedbir amaçlı Kale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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