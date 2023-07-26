Samsung, 5. nesil Galaxy katlanabilir ürünlerini tanıttı

Samsung Electronics, Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5'ten oluşan 5. nesil Galaxy katlanabilir ürünlerini tanıttı.

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Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, yeni Flex Hinge, estetik açıdan dengeli ve sağlam bir tasarım sunarken, katlanabilirlik de sağlıyor. Katlanabilir cihazlar, yaratıcı açılardan fotoğraf çekmek için FlexCam gibi kamera özellikleri sunuyor.

Samsung Galaxy Z Serisi güçlü performans sunarken, en yeni işlemciden güç alan optimize edilmiş bataryasıyla da dikkati çekiyor. Samsung Galaxy Z Serisi, açık ve kapalı halde, bir akıllı telefonun sağladığı olanaklarda bir dönüşüm yaratıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Başkanı ve Mobil Deneyim Başkanı TM Roh, "Her geçen gün daha fazla kullanıcı katlanabilir cihazlarımızı tercih ediyor. Çünkü bu cihazlar insanların başka hiçbir cihazda elde edemeyecekleri bir deneyim sunuyor. Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5, yenilikçi teknolojiyle müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılama konusundaki kararlılığımızı kanıtlayan en yeni cihazlar." ifadelerini kullandı.

Samsung Electronics Türkiye Başkanı ve CEO'su Philip Choi ise 30 yıllık bir tecrübe sonucunda cihazların üretildiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Neredeyse 30 yıllık bir tecrübenin ürünü olan bu cihazlar, insandan ilham alan onlarca yıllık tasarım çalışmalarının zirvesini teşkil ediyor. Katlanabilir akıllı telefon yolculuğunda Galaxy ailesinin üyeleri Flip ve Fold serilerimiz ile bugüne dek sayısız başarılara imza attık. Şimdi ise ailemizin yeni üyesi, Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5’i sizlere tanıtmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Samsung Türkiye olarak, MENA bölgesi içinde 'Katlanabilir Cihazlar' kategorisinde en çok tercih edilen ve güvenilen firma olmanın gururunu yaşıyoruz. Samsung Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5 ile sunduğumuz yeniliklerin yaşamlarınıza nasıl uyum sağladığını, yaratıcılık, üretkenlik ve kendini ifade etme konularında ne gibi yeni olanaklar sunduğunu görmek, yolculuğumuzun sonraki adımlarına da ilham verecek."

Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5 26 Temmuz'da ön siparişe çıkıyor

Verilen bilgiye göre, Galaxy katlanabilir serisi; Galaxy Z Flip5'in yeni Flex Window kapak ekranında içerik oluşturmadan Galaxy Z Fold5'te sorunsuz çoklu göreve kadar, günümüz kullanıcılarının kendine özgü ihtiyaçlarını karşılıyor.

Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5, IPX8 desteği, koruyucu alüminyum çerçeveler ve hem Flex Window kapak ekranı hem de arka kapağa uygulanan Corning Gorilla Glass Victus 2 ile tüketicilerin beklediği korumayı sağlıyor ve bunu Flex Hinge ile daha da pekiştiriyor. Yeni entegre menteşe modülü olan Flex Hinge, dış darbeleri dağıtan çift raylı bir yapıya sahip.

Galaxy Z Flip5, cep boyutunda bir cihazda şık bir katlanabilir deneyim sunuyor. Önceki nesle göre 3,78 kat daha büyük olan yeni Flex Window kapak ekranı, çok çeşitli mevcut ve yeni özellikler sunuyor. Şık çerçevelerin yanı sıra, kullanıcının Galaxy Watch6 Serisi’nin kadran tasarımıyla eşleşebilen bilgilendirici ve grafik saatler dahil olmak üzere daha fazla özelleştirme seçeneği bulunuyor.

Galaxy Z Flip5 kapalı durumda, her zamankinden daha fazla işlevsellik sunuyor. Flex Window kapak ekranından faydalı bilgilere hızlı ve zahmetsizce erişmek mümkün. Kullanıcılar Widget'lar ile hava durumunu öğrenebiliyor, müzik çalmayı kontrol edebiliyor ve Media Controller ile en sevdikleri müzikleri dinleyebiliyor ya da Google Finance Widget ile en son küresel borsa güncellemelerini takip edebiliyor.

Galaxy Z Flip5'ün daha büyük Flex Window kapak ekranı sayesinde arka kamerayla yüksek kaliteli selfie'ler çekilebiliyor. Kullanıcılar, kamerayı sabitleyen Süper Sabit moduyla hareket halindeyken pürüzsüz bir çekim yapabilirken, Otomatik Çerçeveleme kimsenin kadrajın dışında kalmamasını sağlıyor.

Galaxy Z Fold5 ise şimdiye kadarki en ince, en hafif Fold olarak önce çıkıyor. Büyük bir ekran ve uzun ömürlü bir bataryaya sahip Fold5, Galaxy Z serisindeki en güçlü performansı sunuyor.

Yeni daha ince ve daha kompakt S Pen Fold Edition, gerçek zamanlı not almayı ve fikir üretmeyi kolaylaştırırken cebe de daha rahat sığabiliyor. Fold için normal bir kılıfla neredeyse aynı kalınlıktaki İnce S Pen Kılıfı , kullanıcıların S Kalemlerini şık bir şekilde taşıyabilmeleri için çeşitli stil ve renklerde mevcut.

Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5, 26 Temmuz saat 15.00’ten itibaren Türkiye’de ön siparişe ve 18 Ağustos'tan itibaren genel satışa sunulacak.