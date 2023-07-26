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PKK elebaşları Brüksel'de ortaya çıktı! ABD tarafından uyuşturucu kaçakçısı ilan edilmişlerdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
PKK elebaşları Brüksel'de ortaya çıktı! ABD tarafından uyuşturucu kaçakçısı ilan edilmişlerdi

Terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki elebaşlarından Zübeyir Aydar ve Adem Uzun, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Parlamentosu önünde PKK elebaşı Abdullah Öcalan için düzenlenen gösteride ortaya çıktılar. Aydar, ABD tarafından 2009'da, Uzun ise 2011'de "Özel Olarak Belirlenmiş Uyuşturucu Kaçakçısı" ilan edilmişti.

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Türkiye'nin kırmızı listede aradığı teröristler Aydar ve Uzun, terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan lehine yapılan gösteriye katıldı.

Brüksel'deki gösteride terörist elebaşı Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu pankartlar açıldı ve PKK lehine sloganlar atıldı.

Bazı Avrupa ülkelerinden sivil toplum kuruluşu ve belediye temsilcilerinin katıldığı gösteride, Öcalan'a destek açıklamaları yapıldı.

Kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki elebaşlarından Adem Uzun ve Zübeyir Aydar'ın uzun yıllardır Belçika'da yaşadığı biliniyordu.

Aydar, ABD tarafından 2009'da, Uzun ise 2011'de "Özel Olarak Belirlenmiş Uyuşturucu Kaçakçısı" ilan edilmişti.

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