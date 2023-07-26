ÖSYM duyurdu: KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı. KPSS-2023/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları ÖSYM'nin resmi adresinden yayınlandı. Sınava girenler ÖSYM AİS sorgulama ekranından yerleştirme sonuçlarını kontrol ediyor. Peki, 2023/1 KPSS tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte detaylar...

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 6-13 Temmuz tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/1 ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlara yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

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