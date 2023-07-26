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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Meta'ya 20 milyon dolar yanıltıcı reklam cezası!

Meta'ya 20 milyon dolar yanıltıcı reklam cezası!

Avustralya’da Federal Mahkemenin, Meta iştirakleri Onavo Inc ve Facebook İsrail’in güvenlik uygulaması için kullandığı yanıltıcı reklamlar nedeniyle Meta’ya 20 milyon dolar ceza verdiği bildirildi.

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ABC News’in haberine göre, Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC), kullanıcıların verilerini koruyormuş gibi reklamı yapılan Onavo Protect adlı VPN uygulamasının tanıtımını yaparak müşterileri yanılttıkları iddiasıyla Federal Mahkemede Meta şirketleri Facebook Israil ve Onavo Inc'e karşı dava açtı.

Federal Mahkeme, Meta iştirakleri Facebook İsrail ve Onavo Inc’in, Onavo Protect uygulaması ile ilgili yeterli uyarıda bulunmadan, uygulamanın reklamını yaparak kullanıcıları yanlış yönlendirdiğine ve kullanıcıların verilerini ticari amaçlar için topladığına hükmetti.

Yargıç Wendy Abraham bugün görülen duruşmada, her ikisi de Meta'ya ait olan şirketlerin Avustralya hükümetine onar milyon dolar ceza ödemesine karar verdi. Ayrıca, Meta'nın şirketlerine ACCC'nin yasal masraflarına 400 bin dolar katkıda bulunması kararını verdi.

Meta sözcüsü ise yaptığı açıklamada, ACCC'nin uygulamanın hizmet şartları ve güvenlik politikası metninin düzgün olduğunu kabul ettiğini, fakat yapılan tanıtımlarda buna yeterince belirgin ve açık şekilde yer verilmediğini belirttiğini aktardı.

Onavo Protect adlı VPN uygulamasının, Şubat 2016 ile Ekim 2017 arasında Avustralya'da 271 bin kereden fazla indirildiği kaydedildi.

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