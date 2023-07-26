İstanbul'un göbeğinde kavurucu sıcağa ilginç çözüm: Güneşte karpuz soğuttular!

İstanbul’da kavurucu sıcaklardan bunalan esnaf, çözümü güneşin altında karpuz soğutarak buldu.

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Hava sıcaklığının 39 dereceyi bulduğu megakent genelinde kavurucu sıcaklar etkili olmaya devam ediyor. Taksim ve İstiklal Caddesi’nde hissedilen sıcaklığın yüksek olmasından dolayı vatandaş zor anlar yaşarken, kavurucu sıcaklara karşı esnaf ilginç bir çözüm buldu.

Güneşin altında karpuz kesen esnaf, sıcakta karpuz soğuttu. Esnaf, güneşle birlikte buz gibi olduğunu iddia ettiği karpuzu yerken, sıcaktan bunalan vatandaşa da ikram etti.

Karpuzun güneş altında kesinlikle soğuyacağını söyleyen esnaf Hayri Taş, “Bundan 7, 8 sene önce Taksim Meydanı'nda yumurta pişirmiştik. Bugün de karpuz keserek karpuz soğutacağız Allah'ın izniyle. Günün sıcaklığını belli etmek için böyle bir etkinlik düzenledim bugün.

Havanın sıcak olması, bir de iklim değişikliğinden dolayı böyle bir etkinlik yaptım. Kesinlikle soğuyacak. Bazen sıcağın faydaları, zararları var ya bu da faydalı kısımlarından bir tanesi” ifadelerini kullandı.