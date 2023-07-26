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Sivasspor, Rodrigues ve Erhan Erentürk'ü transfer etti!

Sivasspor, Rodrigues ve Erhan Erentürk'ü transfer etti!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, sol kanat oyuncusu Gerson Rodrigues ile kaleci Erhan Erentürk'ü renklerine bağladı.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Lüksemburg asıllı Portekizli futbolcu Gerson Rodrigues'in 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Dinamo Kiev kulübü ile anlaşmaya vardı.

Sivas temsilcisi, kaleci Erhan Erentürk ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Gerson Rodrigues ve Erhan Erentürk için Erzurum kampında Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın da katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Açıklamada, "Gerson Rodrigues'e ve Erhan Erentürk'e Sivasspor'umuza 'hoş geldin' der, formamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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