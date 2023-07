İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan flaş PKK açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Biz terörle mücadelede istihbarata her zaman her daim öncelik veriyoruz ve çok güçlü bir istihbaratımız var. Teknolojimiz gerçekten son derece üst noktada. Hareket edemez hale getirdik" dedi. Yerlikaya, Gabar'da keşfedilen günlük 100 bin varil petrol rezerviyle ilgili "O dağlarda var olan zenginliklerin ortaya çıkması başta o şehirlerin zenginlikleri olmak üzere ülkemizin zenginliğine zenginlik katacaktır." ifadelerini kullandı.

Abone ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, A Haber canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Önceliklerinin terörle mücadele olduğunu belirten Yerlikaya, "Bakanlığımız yıllardan beri gerek bölücü terör örgütü gerek FETÖ gerek sol ve dini istismar eden tüm terör örgütleriyle dört koldan mücadele ediyor." dedi.

"Terör örgütü PKK'nın artık bitme noktasına geldiğini söylemeliyim"

Bölücü terör örgütüyle mücadelede 21 yılda gelinen noktada örgütün en çaresiz durumda olduğunu söyleyen Yerlikaya, şunları söyledi:

"Dünyada en iyiler arasındayız"

Bölücü terör örgütüyle mücadelede 21 yılda gelinen nokta Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en çaresiz olduğu durumda. En zayıf olduğu durumda olduğunu ifade etmek istiyorum. Göreve ilk başladığım günden itibaren başta Hakkari Yüksekova, Van, Diyarbakır illerimizi ziyaret ettim. Aynı zamanda Cudi ve Tendürek'teki askeri üslerimizi ziyaret ettim. Gördüğüm şey şu terörle mücadelemizdeki kararlılığımız sahada teknolojik donanımı tecrübesi en üst noktada olan bir Jandarmamız askerimiz ve polisimizin olduğu noktasında. Teknolojik olarak gelmiş olduğumuz nokta dünyada en iyiler arasındayız. Hava unsurlarımız İHA'lar SİHA'lar ANKA'lar ve bunların gerek karargahta gerekse bölge illerimizdeki harekat merkezlerindeki donanımı taktire şayan. Ben çok etkilendim..

Kaç terörist etkisiz hale getirildi?

İki ay oldu ben göreve geleli. Bölücü terör örgütüne yönelik 478 şehir operasyonu icra ettik. Bu operasyonlarda 740 şahıs gözaltına alındı. 182'si bunların tutuklandı. 88'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Aynı dönemde kırsal alanda icra edilen 10'u büyük 83'ü orta toplam 24 bin 107 operasyonda 119 terörist etkisiz hale getirildi. Son 2 ayda. Bu operasyonlarda 49 bin 689 tim görev aldı.. Terör örgütü PKK'nın artık bitme noktasına geldiğini söylemeliyim."

"İstihbaratımız çok güçlü"

Biz terörle mücadelede istihbarata her zaman her daim öncelik veriyoruz ve çok güçlü bir istihbaratımız var. Teknolojimiz gerçekten son derece üst noktada. Hareket edemez hale getirdik. Hava unsurlarımız ve bu envanterimizin sayı üstünlüğü onları hareket hale getirdik. En basit duyumdan en güçlü istihbarat arasında ayırt etmiyoruz. Her birine en profesyonel şekilde güvenlik birimlerimiz dikkate alıyor bunları analitik olarak değerlendiriyor ve bütün sathı bu duyumlar noktasında gelen istihbaratlar noktasında karış karış tarıyor ve mevsimsel olarak değil artık non-stop operasyon düzenliyoruz.

Biz şu anda kırsalda kaç terörist kaldığını tahmin edebiliyoruz. İstihbaratımız, duyumlarımız ve teknolojimiz bize bu gücü veriyor. 'Son terörist etkisiz hale getirilene kadar terörle mücadelemiz azim v e kararlılıkla devam edecektir.' Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözüdür ve bu bizim mottomuzdur. Dolayısıyla bakanlığımız önceki dönemlerde kaç terörist kaldığına dair açıklamalar yaptı ve bunların hepsinin sunumlarını ben aldım hepsi mükemmel çalışmalar. Aynı mükemmellikte ve kararlıkta kırsalda ve şehir de çalışıyoruz.

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonla devam. Bizim için 1 rakamı büyük sıfır olana kadar devam edeceğiz.

Terör finansmanı ile mücadele

Terörün finansmanı çok önemli bir nokta. Buna yönelik olarak çok kararlı ve başarılı operasyonlar yapıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile beraber bu nokta ortak bir çaba gösteriyoruz. Bununla ilgili bir komisyon kuruldu. Her hafta düzenli olarak bir araya geliyorlar. Son 5 yılda 174 milyon 807 bin 979 lira fon ele geçirildi. Bununla beraber 2020-2023 yılları arasında terörizme finansman sağlayan bin 395 şahsın ve 190 kuruluşun mal varlıklarını dondurduk. Biz terörün her türlüsünü kararlı şekilde yok edeceğiz..

Gabar petrolü

Meraların hepsi güvenle hayvancılık yapılacak noktada. Terörle anılan bölgeye artık bereket gelecek.

Artık Gabar'da petrolle ile ilgili günlük 100 bin varil müjdesi var. O dağlarda var olan zenginliklerin ortaya çıkması başta o şehirlerin zenginlikleri olmak üzere ülkemizin zenginliğine zenginlik katacaktır.

Göçmen sorunu

Biz geçmişte göçün transit ülkesiydik. İnsanlar Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidiyordu. Bizim ekonomik olarak gelişimiz göçe hedef ülke olmamıza neden oldu. Göç konusunda 4 ana adımda çalışmalar yapıyoruz. İşi kaynağında çözmek, sınırda güvenlik sistemlerimiz, düzensiz göçle mücadele, sağlıklı ve hızlı şekilde kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi.

Düzenli göçmen yasal olarak bizim ülkemize giriş-kalış ve çıkış yapandır. Eğer bu yasal olarak işliyorsa Kaçak göçmen yani düzensiz göçmen bizim ülkemize yasal yoldan gelmeyen ya da yasal yoldan geldi ama çıkması gereken süre içerisinde Türkiye'den çıkmayan kişilerde kaçak yani düzensiz göçmen oluyor. Şu anda Göç Başkanlığımızın rakamlarına göre 4 milyon 888 bin 286 göçmen var. Bunların kayıtları biz de var. Biometrik kayıtları, nerede oturdukları, turist ise hangi otelde kaldıklarını nerede misafir edildiklerini yani hepsini biliyoruz.

3 milyon 325 bin 14 geçici koruma altında bulunan Suriyeli var. Bu rakam nettir. 294 bin 880 uluslararası koruma kapsamında olan göçmen var. Bir de turizm çalışma sağlık gibi çeşitli konularda yasal ikamet izni verdiğimiz (her ülke veriyor) 1 milyon 268 bin 392'dir.

Kayıtsız göçmenleri geri gönderme merkezine iletiyoruz

Zaman zaman farklı rakamlar ortaya atıyorlar. İçişleri Bakanlığı olarak kendi vatandaşlarımızın sayısını biliyorsak düzenli göçmen sayısını da net şekilde biliyoruz. Bunların hepsinin kayıtları biz de var. Düzensiz göçmenle ilgili mücadele de devam ediyor. Göreve başladığım günden beri düzensiz göç ile ilgili vatandaşlarımızın arzularını biliyoruz. Bizim vatandaşımızın kayıtlı göçmen ile bir meselesi yok. İstanbul özelinde mobil göç noktası kurduk. Burada içinde göçnet yani biometrik parmak okuma sistemiz var. Dolayısıyla kayıtlarını bildiğimiz herkesi görüyoruz ve bu noktalarda kontrol ediyoruz. Eğer burada yapılan kontrollerde kayıt yoksa geri gönderme merkezine iletiyoruz..