2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na 3 maçla devam edildi!

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 3 maç oynandı.

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Bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve 20 Ağustos'ta tamamlanacak kadın futbolunun uluslararası arenadaki en önemli organizasyonunda, yedinci gün maçları tamamlandı.

C Grubu'nda oynanan maçlarda Japonya, Kosta Rika'yı 2-0 ve İspanya da Zambiya'yı 5-0 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından İspanya ve Japonya, 6'şar puanla zirveyi paylaştı. Kosta Rika ve Zambiya'nın henüz puanı bulunmuyor.

B Grubu'nda ise Kanada, geriye düştüğü maçta İrlanda'yı 2-1 yenerek 4 puanla grup liderliğine yükseldi.