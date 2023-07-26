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Terör örgütü DEAŞ operasyonu: Hatay ve Adana'da 5 kişi yakalandı!

Terör örgütü DEAŞ operasyonu: Hatay ve Adana'da 5 kişi yakalandı!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Adana ve Hatay'da düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, EGM İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda, terör örgütü DEAŞ'a yönelik, Hatay ve Adana İl Emniyet Müdürlükleri ile ortak operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan DEAŞ yanlısı 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Operasyonda, yakalananlardan birinin aranan firari M.A. olduğu, şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Aramalarda 5 el bombası, AK-47 piyade tüfeği ve 528 fişek ile bomba yapımında kullanılabileceği değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

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