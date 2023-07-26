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İstanbul'da Halk Ekmek'e büyük zam! 3 liralık ekmek 5 lira oldu

İstanbul'da Halk Ekmek'e büyük zam! 3 liralık ekmek 5 lira oldu

İSTANBUL'da Büyükşehir Belediyesi'nin ürettiği Halk Ekmek zamlandı. Halk Ekmek'te 3 lira olan 250 gram ekmeğin fiyatı zamla birlikte 5 liraya yükseldi..

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İstanbullulara kötü haber geldi. İstanbul'da Halk Ekmek (İHE) tarafından üretilen ekmek ve diğer ürünlere zam yapıldı. Halk Ekmek'te 250 gram normal ve kepekli ekmeğin fiyatı yüzde 66 zamla 3 liradan 5 liraya yükseldi.  Zam, 27 Temmuz Perşembe gününden (yarın) itibaren geçerli olacak. Yapılan zamla birlikte Halk Ekmek fyatları şöyle oldu:

Normal ve kepekli ekmeğin fiyatı yüzde 66,6 oranında artışla 3 liradan 5 liraya çıktı
Organik tam buğday ekmeği 17 liradan 25 liraya,
Tam buğday ekmeği 14 liradan 20 liraya,
Çok tahıllı ekmek 17 liradan 22,5 liraya,
Çavdarlı ekmek 14 liradan 20 liraya,
Ruşeymli ekmek 15 liradan 20 liraya,
Tost ekmeği 17,5 liradan 20 liraya,
Kepekli tost ekmeği 17,5 liradan 20 liraya,
Hamburger ekmeği 14,5 liradan 18,5 liraya,
Sandviç ekmeği 14,5 liradan 18,5 liraya,
Tam buğday unlu sandviç ekmeği 14,5 liradan 17,5 liraya yükseldi.

İşte İHE ürünlerinin fiyat listesi:

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