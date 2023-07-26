Yanıyoruz! Sıcaklık 45.8 dereceye çıktı! İstanbul ve İzmir böylesini görmemişti! İl il sıcaklık ölçümleri...

23 yıl sonra İstanbul'da rekor kırıldı

'Mecbur kalmadıkça sakın dışarı çıkmayın' uyarısı yapılan en sıcak günde İstanbul başta olmak üzere tüm şehirler adeta kavruluyor. İstanbul'da sıcaklık rekor yüksekliklere ulaştı. Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da bugüne kadar ölçülmüş ve rekor kabul edilen en yüksek sıcaklık değeri 40.6 derece ile 13 Temmuz 2000 tarihinde kaydedilmişti.