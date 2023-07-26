Yanıyoruz! Sıcaklık 45.8 dereceye çıktı! İstanbul ve İzmir böylesini görmemişti! İl il sıcaklık ölçümleri...
TÜRKİYE son yılların en sıcak gününü yaşıyor. Termometreler İstanbul'da 44.1 dereceyi, İzmir'de ise 45.8 dereceyi gördü. Yarından itibaren sıcaklar 10 derece azalacak, ardından sağanak ve dolu geliyor...
Türkiye aşırı sıcaklardan kavruluyor. Meteoroloji’nin rekor sıcaklık değerlerinin gözlenmesini beklediği bugün ise İstanbul’da öğlen saatlerinde sıcak hava adeta nefes aldırmadı. İstanbul Şile'de resmi istasyon 44.1 dereceyi gördü. İzmir Menderes'te ise termometreler 45.8 dereceyi ölçtü. Sevindirici haber meteorolojiden geldi. Yarından itibaren sıcaklar düşüyor sağanak yağmur geliyor.
23 yıl sonra İstanbul'da rekor kırıldı
'Mecbur kalmadıkça sakın dışarı çıkmayın' uyarısı yapılan en sıcak günde İstanbul başta olmak üzere tüm şehirler adeta kavruluyor. İstanbul'da sıcaklık rekor yüksekliklere ulaştı. Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da bugüne kadar ölçülmüş ve rekor kabul edilen en yüksek sıcaklık değeri 40.6 derece ile 13 Temmuz 2000 tarihinde kaydedilmişti.
Şile'de 44.1 derece oldu
2000 yılındaki sıcaklık rekoru paramparça oldu. İstanbul'da bazı ilçelerde sıcaklık 44 dereceyi aştı. Ölçülen hava sıcaklığı Şile'de saat 15:45'te 44.1, Çekmeköy'de 41.7 derece, Eyüpsultan'da 40.4 derece oldu.
Klimalar yetmedi vatandaş bunaldı
Sıcak havadan bunalıp serinlemek için sahile gelen Gökhan Artukoğlu isimli vatandaş, "Havalar çok sıcak. Evde çok bunaldık. Aşırı sıcak artık klimalar yetmiyor evde" dedi.