Rize'de husumetlisine kurşun yağdırmıştı! Hastanede dehşet saçan saldırgan tutuklandı

RİZE Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde husumetlisi ile karşılaştıktan sonra biri polis, biri jandarma 5 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı.

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Dün 19.00 sıralarında Rize Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde aralarında husumet bulunan Muhammet Sedat Zehir ile M.Ç. isimli şahıslar arasında çıkan tartışma, yerini silahlı çatışmaya bıraktı.

Çatışmada M.Ç. ve arkadaşı Y.E.Ö. ile birlikte olaya müdahale eden Jandarma Uzman Çavuş Ş.Ş. ile polis memuru E.E. ayağından ve sağlık çalışanı F.H. isimli kadın kolundan hafif yaralandı. Olayın ardından Muhammet Sedat Zehir, Merkez Cumhuriyet Caddesi istikametine kaçmaya başladı. Zehir, kaçmaya çalıştığı esnada vatandaşların ve polis ekiplerinin kovalamacasıyla hastanenin dışında yakalanarak gözaltına alındı.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkan Zehir, tutuklanarak Kalkandere L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.