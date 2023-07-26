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Altın piyasasında son durum! En yüksek ve en düşük...

Altın piyasasında son durum! En yüksek ve en düşük...

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 709 bin 535 liraya yükseldi.

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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 691 bin lira, en yüksek 1 milyon 718 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artarak 1 milyon 709 bin 535 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 6 milyar 654 milyon 932 bin 786,06 lira, işlem miktarı ise 3.914,33 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 6 milyar 660 milyon 193 bin 571,38 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

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