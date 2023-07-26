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Rus uçağına Türk sistemi! Azerbaycan'ın Su-25 uçakları modernize edilecek

Rus uçağına Türk sistemi! Azerbaycan'ın Su-25 uçakları modernize edilecek

Türkiye, Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın modernizasyon ihtiyacını karşılamak amacıyla Azerbaycan'ın Su-25 uçaklarını modernize edecek.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) arasında "SU-25 Modernizasyon Projesi Sözleşme İmza Töreni", 16.Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda gerçekleştirildi.

İki ülkenin devlet başkanları tarafından yakından takip edilen proje kapsamında, Türk savunma sanayinin sahip olduğu yerli ve milli imkan ve kabiliyetlerden azami ölçüde faydalanılması amaçlanıyor.

Rus uçaklara Türk sistem

İmza töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, başkanlığın şahitliğinde gerçekleşen anlaşma ile Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan uçaklara Türk Menşeili Güdümlü Mühimmat Silah Sistemlerinin Entegrasyonu ve aviyonik modernizasyon faaliyetlerinin yürütülmesinin hedeflendiğini söyledi.

Sözleşme ile yürütülecek çalışmalarda Türk savunma sanayinin sahip olduğu yerli ve milli imkan ve kabiliyetlerden azami ölçüde faydalanılacağını ifade eden Görgün, "Yürütülecek proje, dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile temelleri çok geçmişte atılmış sağlam kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendirecektir." dedi.

Sovyetler üretti

Suhoy Tasarım Bürosu (SDB) tarafından tasarlanan Su-25, Sovyet Kara Kuvvetleri için yakın hava desteği sağlanması amacıyla üretildi.

İlk prototip uçuşunu 22 Şubat 1975'te yapan uçağın seri üretimi, 1978'te o dönem adı 'Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti' olan Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Suhoy üretim tesislerinde başladı.

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