Süper Lig ekibinin başkanı, Erden Timur'dan özür diledi

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Bakambu transferinde yanlış anlaşıldığını ve bunun neticesinde Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'u arayıp özür dilediğini söyledi.

Abone ol

Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, canlı yayında çarpıcı bir açıklama yaptı.

Yüksel Yıldırım, Galatasaray'ın Bakambu transferi ile ilgili "İlk teklifi yapan bizdik ama, arada bir sürü şey döndü. Görünen bir buçuk ama bonuslar falanlar arkada bir sürü şey. Biz nasıl verelim. Birçok isim ile görüşüyoruz. Ama imza atmadan net bir şey demiyorum. Çünkü birçok pürüz çıkıyor." ifadelerini kullanmış ve sosyal medyada tepkiler ile karşılaşmıştı.

"Defalarca özür diledim"

Konuyla ilgili düzeltme ihtiyacı hisseden Yıldırım, bu sözleriyle ilgili A Spor'a şöyle konuştu:

"Cedric Bakambu'nun transferi konusunda yanlış anlaşıldım. 15 senelik kardeşim Erden Timur ile konuştum ve defalarca özür diledim. Galatasaray'a hayırlı olsun."