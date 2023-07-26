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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabul etti.

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Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, mevkidaşı Hakan Fidan'ın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ağırlandı.

Basına kapalı görüşme

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

1 aydır kayıp bakanın yerine atandı

Çin Dışişleri Bakanlığı, 1 aydır kendisinden haber alınamayan Qin Gang’ın Dışişleri Bakanlığı görevinden alınarak yerine Wang Yi’nin getirildiğini duyurmuştu.

Türkiye-Çin ilişkilerinde yeni dönem

Wang Yi, atandığı günün ertesi Türkiye'ye geldi. Daha önce de Wang Yi'nin, 2021'de Dışişleri Bakanı olduğu dönemde Türkiye ile ülkesi arasında güçlü diyalog köprüleri kurması nedeniyle, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir döneme girildiği yorumları yapıldı.

Wang Yi, 2021 yılında Türkiye’yi yine Çin Dışişleri Bakanı olarak ziyaret etmişti.

Wang Yi'nin görev aldığı makamlar

Wang Yi, geçen yılın Ekim ayında Politbüro’ya terfi etmiş ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörlüğü görevine getirilmişti.

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