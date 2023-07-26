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Ehliyet sınavında düğme görünümlü kamera ile yakalandı

Ehliyet sınavında düğme görünümlü kamera ile yakalandı

Hatay'da ehliyet sınavına girecek bir kişi, düğme görünümlü kamera sistemi ile yakalandı.

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Reyhanlı Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Motorlu Taşıt Adayları e-sınavı yapıldı.

Polis sınava gireceklerden S.S'nin üst aramasında kartla kapatılmış güç kaynağı, kulaklık ve düğme görünümlü kamera sistemini fark etti.

Görüntülü kopya düzeneği ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli S.S. hakkında 6114 Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Kanunu’na Muhalefet suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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