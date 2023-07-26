FED faiz kararını açıkladı! Son 22 yılın en yüksek seviyesine çıktı

ABD Merkez Bankası (FED), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltti.

Abone ol

ABD Merkez Bankası (FED), küresel piyasaların gözünü diktiği faiz kararını açıkladı. Geçen ayı pas geçen FED, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,25 - 5,50 aralığına çekti.

Piyasaların beklediği gibi oldu

Fed'in kararı, piyasaların beklentileriyle doğru orantılı oldu. Uluslararası piyasalar, 25 baz puanlık faiz artırımına kesin gözüyle bakıyordu

22 yılın en yüksek seviyesi

Fed'in son faiz artırımı, 22 yılın en yüksek seviyesi oldu. Fed böylece faizleri 2022'den bu yana 11. kez artırdı. Karar metninde enflasyonu düşürmek için ilave sıkılaştırmanın ölçüsünün değerlendirileceği vurgulandı. Fed, 15 ay süren sıkılaşmanın ardından enflasyonda yavaşlama sinyalleriyle Haziran toplantısında oybirliğiyle faizleri değiştirmeme kararı almıştı.

Haziran ayı enflasyonu yüzde 3'e gerilemişti

Başkan Jerome Powell, gelecek toplantılarda yetkililerin daha fazla faiz artışını uygun gördüğünü söylemişti. ABD'de son açıklanan Haziran ayı enflasyonu yıllık yüzde 3 olarak 2 yılın en düşük seviyesine gerilemişti.

Karar sonrasında ons altın fiyatları sınırlı bir artışla 1972 dolar seviyesine yükseldi.