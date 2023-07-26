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HABER /  POLİTİKA

İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Kaya'ya rozetini Erdoğan taktı

İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Kaya'ya rozetini Erdoğan taktı

İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti’ye geçen İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’ya rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

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2019 Yerel Seçimlerinde İYİ Parti’den İncirliova Belediye Başkanı Seçilen Aytekin Kaya, yerel seçimlere 8 ay kala partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun parti içinde yaşanan olaylara karşı aldığı tutum ile kendisine göstermiş olduğu tepkilerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Özlem Çerçioğlu ile İncirliova'ya hizmet etme şansının kalmadığını aktaran Kaya, "Ben İncirliova'ya hizmet etmek için bu kadar çabalarken Özlem Çerçioğlu-Fatih Atay kavgasıyla uğraşmak zorunda değilim. Birilerinin siyasi hesaplaşması uğruna kimsenin kaprisini çekmek zorunda hiç değilim. Bu zamana kadar var gücümle İncirliova için çalıştım." dedi.

Ak Parti'ye geçti, rozetini Erdoğan taktı

AK Parti'ye geçen Aytekin Kaya’ya rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Aydın milletvekilleri Seda Sarıbaş, Mustafa Savaş, Ömer Özmen, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da katıldı. 

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