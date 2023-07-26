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Sadio Mane açıklaması! Görüşmeler başladı

Sadio Mane açıklaması! Görüşmeler başladı

Sadio Mane transferi için Bayern Münih cephesinden resmi açıklama geldi. Bayern Münih başkanı, Sadio Mane'nin Al-Nassr ile görüştüğünü doğruladı.

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Sadio Mane'nin Bayern Münih macerası kısa sürecek gibi. Alman devinden ayrılma hazırlığı yapan ve adı Fenerbahçe'yle de anılan Sadio Mane transferine dair Bayern Münih cephesinden resmi açıklama geldi.

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, Sadio Mane'nin Al-Nassr ile Transfer görüşmeleri yaptığını itiraf etti. Hainer, yıldız futbolcunun menajerinden görüşmeyle ilgili bilgi aldıklarını belirtti.

Sadio Mane'nin menajeri Björn Bezemer'in bu hafta Al-Nassr ile pazarlık masasına oturacağı kaydedildi.

Bayern Münih, Sadio Mane'yi geçtiğimiz sezon başında Liverpool'dan 32 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

31 yaşındaki Senegalli yıldız, 2022-23 sezonunda Alman devi ile 38 maça çıktı ve 12 gol, 6 asistlik skor katkısı verdi.

Sadio Mane'nin Bayern Münih ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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