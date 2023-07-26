Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder transferini bitirmesi an meselesi

Fransız basınında son dakika olarak servis edilen haberde Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder transferinin bitirmesinin an meselesi olduğu iddia edildi.

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Fransa'nın önemli gazetelerinden L'Equipe'in haberine göre; Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'ye transferi bitmeye çok yakın. Bu akşam transfer sonlanabilir.

Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder için Marsilya’ya 6.5 milyon Euro önerdiği öğrenilirken sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak bakan Marsilya'nın karar aşamasında olduğu iddia edildi.

Sarı-lacivertli kulüp, Cengiz Ünder ile 4 yıllık sözleşme planlıyor. Yıldız oyuncuya yıllık 3.5 milyon Euro ödenecek.