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Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder transferini bitirmesi an meselesi

Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder transferini bitirmesi an meselesi

Fransız basınında son dakika olarak servis edilen haberde Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder transferinin bitirmesinin an meselesi olduğu iddia edildi.

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Fransa'nın önemli gazetelerinden L'Equipe'in haberine göre; Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'ye transferi bitmeye çok yakın. Bu akşam transfer sonlanabilir.

Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder için Marsilya’ya 6.5 milyon Euro önerdiği öğrenilirken sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak bakan Marsilya'nın karar aşamasında olduğu iddia edildi.

Sarı-lacivertli kulüp, Cengiz Ünder ile 4 yıllık sözleşme planlıyor. Yıldız oyuncuya yıllık 3.5 milyon Euro ödenecek.

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