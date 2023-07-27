Motorine kallavi bir zam daha geliyor! 27 Temmuz 2023 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları

Araç sahiplerine bir kötü haber daha! Seçimin ardından üst üste zamların yapıldığı akaryakıt ürünlerinde en fazla artış motorinde meydana gelmişti. Motorine bu gece yarısından itibaren 1 lira 30 kuruş daha zam geliyor. İşte 27 Temmuz 2023 güncel ve zamlı akaryakıt fiyatları...

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Akaryakıt ürünlerine zam fırtınası devam ediyor. Seçimin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla akaryakıt ürünlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) 2,05 liradan 7,52 Türk Lirası’na (TL) çıkarılmasının ardından motorine 6 lira zam gelmişti. Bunun ardından da motorine 21 Temmuz günü 1 lira 55 kuruş daha zam yapılmıştı. Motorine bu gece yarısı bir zam daha geliyor.

Gece yarısı tarife değişiyor

Önceki gün benzine gelen 2 liralık zammın ardından sıra motorine geldi. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, iki rafineri şirketinin fiyatları artırması üzerine akaryakıt ana dağıtım firmaları motorine 1,30 TL zam kararı alındı. Zamlı tarife 28 Temmuz 2023 Cuma günü (bu gece yarısı) geçerli olacak.

Zamlı motorin fiyatları ne kadar olacak?

1 lira 30 kuruşluk zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul’un Avrupa yakasında 33,81 TL’den 35,11 TL’ye çıkacak. Motorinin litre fiyatı İstanbul’un Anadolu yakasında 35,17 TL’den, Ankara’da 35,65 TL’den ve İzmir’de 35,84 TL’den satılacak. Mardin, Muş, Hakkari ve Adıyaman başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde motorinin litre fiyatı 37 TL’ye yaklaşacak.

Dolar artmaya devam ederse 40 lira...

Son bir ayda benzine ve motorine gelen zam oranı yüzde 50’yi geçti. 14/28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi’nden beri motorin fiyatları yüzde neredeyse ikiye katlandı. Döviz kurlarında artış devam etmesi hâlinde benzinin litresi birkaç hafta içinde 40 TL’yi aşacağını belirtti.

27 Temmuz Perşembe akaryakıt fiyatları

İSTANBUL

Benzin: 36,03 TL

Motorin: 33,92 TL

LPG (Otogaz): 14.22 TL

ANKARA

Benzin: 36,55 TL

Motorin: 34,39 TL

LPG (Otogaz): 14.14 TL

İZMİR

Benzin: 36,56 TL

Motorin: 34,57 TL

LPG (Otogaz): 13,99 TL