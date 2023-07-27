Orman yangınları sürüyor! Üç mahalle boşaltıldı... Çanakkale, İzmir ve İstanbul...

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Çanakkale'de orman yangını 9 saattir sürerken, İzmir'in Kınık ilçesindeki orman yangını nedeniyle 3 mahalle boyaltıldı. İstanbul Beykoz'daki orman yangını saatler sonra kontrol altına alınabildi. İşte Türkiye'deki orman yangınlarıyla ilgili son durum...

Abone ol

Yaz ayları ve aşırı sıcaklara orman yangınları da eklendi. Dün İstanbul Beykoz ve İzmir'in Kınık ilçelerindeki orman yangınları sabaha karşı kontrol altına alınırken, Çanakkale'deki orman yangını sürüyor. İzmir Kınık'taki orman yangını nedeniyle 3 mahalle boşaltıldı. İzmir ve İstanbul'daki yangınlar kontrol altına alınırken, Çanakkale'deki orman yangını sürüyor.

Sabah havadan müdahale başladı

Çanakkale'de dün akşam saatlerinde Merkeze bağlı Sarıbeyli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Müdürlüğü'nün 300 personel ile çevre belediyelerin itfaiye ekiplerinin yanı sıra İl Jandarma Komutanlığına ait TOMA ve itfaiye ekipları yanına müdahale etti. Dün gece 22.30'da başlayan yangına gün doğumuyla birlikte hava desteği de başladı.

Çanakkale'de yanan ormanlık alan böyle görüntülendi.

İzmir'de yangın 3 mahalleyi boşalttırdı

İzmir'in Torbalı ilçesi Taşkesik köyü ile Kınık ilçesinde orman yangınları çıktı. KTaşkesik'teki orman yangınının rüzgarın etkisiyle yangının büyümesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

İzmir'in Kınık ilçesi İbrahimağa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangının risk oluşturduğu yangın bölgesine yakın olan Karatekeli, Balaban ve Çiftlik mahalleleri boşaltıldı.

Beykoz'daki orman yangını kontrol altında

İstanbul Anadolu Feneri ile Poyrazköy’de iki farklı bölgede dün çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın 10 hektarlık alanda etkili oldu. Yangın gece yarısı kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.