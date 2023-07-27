Meal Akşener'den bomba itiraflar! Masadan kalkınca cesur alamadım! Ümit Özdağ'la gizli protokolü bilmiyordum

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylaması öncesi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptığı gizli protokolün ifşa olması sonrası Millet İttifakı ortakları arasında başlayan kriz büyüyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener, milletvekillerine "Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasındaki protokolden haberim yoktu" demiş.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki gün partisinin milletvekilleri ve Başkanlık Divanı üyeleri ile Ankara’da akşam yemeğinde buluştu. Milliyet'in haberine göre, toplantıda yerel seçim, ittifak ve gizli protokol başlıkları konuşuldu. Akşener, Kılıçdaroğlu'nun gizli protokolle Ümit Özdağ'a 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı verme sözü verdiğinden haberi olmadığını söyledi.

Masadan kalkınca cesaret gösteremedim!

Akşener, görüşleri dinledikten sonra “Ben de seçime tek başına girmekten yanayım. Ancak, iyi değerlendirilmesi gerekiyor” dedi. Siyasette başarılı olunması için cesur adımların atılması gerektiğine vurgu yapan Akşener, “Altılı Masa’dan kalktıktan sonra kendi başımıza gitme konusunda cesaret gösteremedim. Aslında cesur hareket etmemiz gerekirdi” diye konuştu.

Ümit Özdağ ile protokolden haberim yoktu

Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yapılan gizli protokole ilişkin ise “Haberim yoktu” dedi. Akşener, “Kemal Bey ‘iki kişinin namusuna emanet edilen bir metin’ dedi. Bu ifadenin iyi değerlendirilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ namusunu koruyamadı!

Akşener, Özdağ’ın “iki kişinin namusuna emanet edilen” bu konunun gizliliğini koruyamadığını, bunun üzerinde durulması gerektiğini ifade etti.

Masada bakanlık dağılımı yapmadık

Bakanlık dağılımı tartışmalarının da gündeme geldiği toplantıda Akşener, Altılı Masa’da bakanlık dağılımının seçim sonrasına bırakıldığına vurgu yaptı. Cumhurbaşkanlığı’nın kazanılması halinde hangi bakanlığın kime gideceği konusunda müzakerenin planlandığına dikkat çeken Akşener, “CHP’nin kendisine düşen kontenjandan istediğine istediğini verebilir, bu doğaldır” dedi.