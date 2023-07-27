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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Dünyanın en büyük ticari uydusu fırlatılamadı!

Dünyanın en büyük ticari uydusu fırlatılamadı!

Elon Musk'ın uzay taşımacılık şirketi SpaceX, Jupiter 3/EchoStar uydusunun fırlatılmasını erteledi.

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ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral bölgesinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nde fırlatılması planlanan ve dünyanın en büyük ticari uydusu Jupiter 3/EchoStar'ı taşıyan SpaceX imzalı Falcon Heavy roketinin fırlatılması ertelendi.

Belirli ihlallerden dolayı fırlatılması ertelenmeden önce Fırlatma Kompleksi 39A'dan ayrılmaya hazır olan roket görüntülendi.

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