Dünyanın en büyük ticari uydusu fırlatılamadı!
Elon Musk'ın uzay taşımacılık şirketi SpaceX, Jupiter 3/EchoStar uydusunun fırlatılmasını erteledi.Abone ol
ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral bölgesinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nde fırlatılması planlanan ve dünyanın en büyük ticari uydusu Jupiter 3/EchoStar'ı taşıyan SpaceX imzalı Falcon Heavy roketinin fırlatılması ertelendi.
Belirli ihlallerden dolayı fırlatılması ertelenmeden önce Fırlatma Kompleksi 39A'dan ayrılmaya hazır olan roket görüntülendi.