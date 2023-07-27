Kılıçdaroğlu tartışmaları bitirdi: Talimatı verdim!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içi tartışmaları tamamen bir tarafa bırakacaklarını ülkenin sorunlarına odaklanacaklarını belirterek, "Sorunların sosyal medyada konuşulmaması talimatını verdim" dedi.

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Seçim yenilgisinin ardından CHP'de eleştiri oklarının hedefindeki Kılıçdaroğlu, gündemi değiştirme peşinde.

Parti içi muhaliflerin "değişim" talebiyle sıkıntılı günler geçiren Kılıçdaroğlu, genel başkanlık tartışmalarına noktayı koydu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sözcü yazarı Aytunç Erkin'e yaptığı açıklamarla siyaset gündemini değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, muhalif tabanda seçim sonrası yaşanan hayal kırıklığına ilişkin olarak, "Umutsuzluk değil. Toplumun bir travma yaşadığını kabul ediyorum. Bunu karabasana, umutsuzluğa çevirmek gibi bir geleneğimiz yok ve olamaz. Böyle olmamalı. O zaman her şeyi bırakacağım demektir. Biz mücadelemizi sürdüreceğiz. Bütün bu rezaletlere karşı tek sesini çıkaran biziz" yorumunu yaptı.

CHP'nin dışarıdan dizayn edildiğini düşündüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu “Medyada yazılanlara dikkatle bakıyoruz. Bunların içinde haklı eleştiriler de var ama hiç kullanmadığımız cümleler de. Bunların içinde trol hesaplar var. Bazen bu trol hesaplara inananlar ya da inanmayanlar var. Bunları doğrulatmak için gazeteci titizliğiyle araştıranlar da var. Sorun bu değil! Önümüzde ciddi bir sorun var ve bu sorunun adı ekonomi. Gerçekten mutfakta yangın var ve vatandaş bunu görüyor. Vatandaş gazetelerde sadece CHP'nin konuşulması, içişlerine müdahale edilmesi, CHP'nin bir anlamda dışarıdan dizayn edilmeye çalışılmasını içine sindiremiyor. Biz de sindiremiyoruz" diye konuştu.

"Artık parti içi tartışmaları tamamen bir tarafa bırakıyoruz"

Kılıçdaroğlu, parti içi sorunların parti içinde görüşülmesi, değerlendirilmesi, medya üzerinden değerlendirilmemesi yönünde arkadaşlarına talimat verdiğini ifade etti:

"Yeni seçilen vekil arkadaşlarımla görüşeceğim. Artık parti içi tartışmaları tamamen bir tarafa bırakıyoruz ve ülkenin sorunlarına odaklanıyoruz. Gittiğiniz yerlerde, illerde, ilçelerde özellikle de oyumuzun düşük olduğu yerlerde ziyaretleri gerçekleştirin ve halkla buluşun. Onlara, sorunları nasıl çözeceğimizi anlatın diye talimat verdim. Bu talimata karşı parti içine yönelik konuşmam doğru olmaz. Partideki arkadaşlarım artık bulundukları illerde ilçelerde her yerde halkın sofrasına oturacak ve onların sorunlarını kamuoyuna taşıyacak."

"Bahçeli, CHP'yi değil vatandaşı düşünsün"

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin önceki gün Meclis'te "Özgür Bey'in konuşması çok heyecanlı yapılmış bir konuşma. Aynı zamanda kongre konuşması havasındaydı. Kongre konuşmasına benzer bir konuşma usulüyle. O bakımdan kendi kendime sordum, CHP'de sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim" açıklaması yapmasını da değerlendiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Sayın Bahçeli önce milli paramıza sahip çıksın. Bu kadar zam yaşanırken vatandaşa sahip çıksın. (Beş kuruş para dilenmek için Türkiye Cumhuriyeti'nin başındaki kişinin dilenciler gibi gezmesini içime sindiremiyorum) diye açıklama yapsın. Lozan'ı düşünsün, Düyun-u Umumiye'nin ne olduğunu ve şimdi Düyun-u Umumiye'nin ne olduğunu karşılaştırsın. CHP'yi düşünmesin. CHP yolunda gidiyor, Kuvay-ı Milliyeci'dir.”