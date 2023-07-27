FED sonrası piyasalarda son durum! 27 Temmuz Dolar, Euro, Bitcoin ne kadar oldu?

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltti. FED'in kararı piyasaları nasıl etkiledi? Dolar ve Euro'da yükseliş devam ediyor mu?Abone ol
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltti. FED'in kararı sonrası piyasalardaki son durum merak ediliyor.
Serbest piyasada 26,9530 liradan alınan dolar, 26,9550 liradan satılıyor. 29,8940 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 29,8960 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 26,9530 lira, avronun satış fiyatı ise 29,8290 lira olmuştu.
Bitcoin ve alt coinlerde son durum
27 Temmuz 2023 Bitcoin 29.460 dolardan, Türk lirası karşısında ise 794.245 TL‘den işlem görüyor. Ethereum (ETH) 1.877, BNB (BNB) 242.10, Dogecoin (DOGE) 0,0785 dolar civarlarında bulunuyor.