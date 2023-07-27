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Ahmet Hakan, Diyanet Başkanı'nın kızının paylaşımını beğendi! 'Hoşuma gitti'

Ahmet Hakan, Diyanet Başkanı'nın kızının paylaşımını beğendi! 'Hoşuma gitti'

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Feyza Erbaş'ın "Euro 30 lira oldu, çocuğumu yurtdışı tatile götüremedim" mealindeki paylaşımına Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'dan destek geldi. Ahmet Hakan, "Diyanet İşleri Başkanı’nın kızının kendisini özgürce ifade etmekten kaçınmaması hoşuma gitti" dedi.

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Feyza Erbaş'ın esprili bir şekilde euronun 30 lira olmasını eleştirmesini köşesine taşıdı. Feyza Erbaş, Bodrum'a tatile giderken çocuklarınım fotoğrafını paylaşıp, kızının 13 kez, büyük oğlunun ise 2 kez yurtdışına gittiğini belirtip, en küçük oğlu için de "Fasulyecim, yüro (Euro) 30 TL maalesef, cennet vatanımızda nereleri görebilirsen artık. Hiç sesini çıkarma.” notu düşmüştü.

Demek ki kişilikli bir insanmış!

Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde Feyza Erbaş'ın paylaşımıyla ilgili şu ifadelere yer verdi: "Diyanet İşleri Başkanı’nın kızı Euro’nun alıp başını gitmesi yüzünden yurtdışına çıkamamaktan yakınan esprili bir paylaşım yapmış. Diyanet İşleri Başkanı’nın kızı olmasına rağmen kendisini özgürce ifade etmekten kaçınmaması hoşuma gitti. Demek ki kendisini babasından ayırabilen kişilikli bir insanmış.

Feyza Erbaş'ın o paylaşımında ne vardı?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın İngilizce öğretmeni olan kızı Feyza Erbaş, döviz kuru artığı için çocuklarıyla birlikte yurt dışına çıkamadığından yakınmıştı. Bodrum'a tatile giderken sosyal medyadan üç çocuğunun havaalanındaki fotoğrafını paylaşan Erbaş, bugüne kadar 8 yaşındaki kızının 13, beş yaşındaki oğlunun ise iki ülkeyi ziyaret ettiğini belirtmişti.

Erbaş, hiç yurt dışına götüremediği 3 yaşındaki en küçük oğluna hitaben, “Fasulyecim, yüro (Euro) 30 TL maalesef, cennet vatanımızda nereleri görebilirsen artık. Hiç sesini çıkarma" notunu düşmüştü. 

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