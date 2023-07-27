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Denizli'de balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Denizli'de balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

DENİZLİ’de dengesini kaybederek evinin balkonundan düşen yaşlı adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

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Denizli’de Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi 2465 Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın 3. katında tek başına yaşayan Ramazan Teke (50), evinin balkonundan henüz bilinmeyen bir sebepten düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Teke’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine yapılan incelemelerin ardından Teke’nin cenazesi Denizli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Ramazan Teke'nin aldığı alkollün etkisiyle dengesini kaybederek düştüğü iddia edildi. Yaşlı adamın kesin ölüm nedeninin ise Adli Tıp raporuna göre ortaya çıkacağı öğrenildi.

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