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Fuat Uğur'dan kamuda tasarrufla ilgili dikkat çeken yazı: Oran küçük ama mide bulandırıcı

Fuat Uğur'dan kamuda tasarrufla ilgili dikkat çeken yazı: Oran küçük ama mide bulandırıcı

Yazar Fuat Uğur, kamuda tasarruf genelgesinde yaprak kımıldamadığını taşıt alımı ve kiralama için harcanan paraları gündeme getirdi. Uğur, "Doğru, bütçe içindeki yerine bakıldığında çok büyük bir miktar oluşturmuyor gibi görünüyor ama yılda 3-4 milyar liralık tasarruf az buz bir miktar mı?" diye yazdı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarrufa gidilmesi için bir genelge yayınladı ancak somut adımların atıldığına dair işaret görülmedi.

Bu duruma ilişkin "Tasarruf mu? Devlet ve belediyeleri önden alalım" başlıklı yazı kaleme alan tv100 yazarı Fuat Uğur, enflasyonla mücadelede önemli bir adım olan tasarrufa ilişkin harekete geçilmemesini eleştirdi.

Türkiye'de 115 bin Fransa'da 65 bin araç var kamuda

Belediyeler hariç, kamuda yaklaşık 115 bin araçtan bir azaltma söz konusu olmadığına dikkat çeken yazar, "İtalya’da 29 bin, Fransa’da 2019 itibarıyla 65 bin araç var kamuda. Fransa daha da düşürmeyi hedefliyordu 2023’e kadar, son veriler elimizde yok. Türkiye’deki rakamlara taşıt kiralama giderleri dâhil değil. Son 11 yılda harcanan paraya bakıldığında taşıt alımı için 6,1 milyar lira, kiralama için de 4,8 milyar lira ödenmiş.  Birileri bu rakamları okuduğunda, “Ne yani, yüz milyarlarca liralık bütçenin içinde binde 1 gibi oranları tutan bu harcama kalemi için konuşmaya değer mi?” diyebilir.

Doğru, oran küçük ama mide bulandırıcı. Dahası o araçların durdukları yerde para harcadığını, birer şoförünün, korumasının olduğunu, su değil benzin yaktığını, tamir ve bakım giderlerinin bulunduğunu eklediğimizde ortaya çıkan toplam hayli can sıkıcı." ifadelerine yer verdi.

Devletin tüm birimleri tasarruf yapmalı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden başlayarak, bakanlıklarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, belediyelerde, makam harcamalarında, ağırlama ve temsil giderlerinde tasarrufa gidilmesinin halk nezdinde moral motivasyonu olacağına değinen Uğur, alt gelir grubunun daha çok ezildiğine dikkat çekerek yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Emekli ve asgari ücretlinin tasarruf yapabileceği kalem yok"

"Evet, TASARRUF ÇAĞRISI iyidir de sonuçta benim gibi emekli maaşı 7 bin 500 liradan 500 lira zamla 8 bin liraya çıkan emeklilerin ve asgari ücretlilerin tasarruf yapabileceği bir kalem yok. Onlar araçları varsa bile bu benzin zamlarından sonra kullanmayı tercih etmeyeceklerdir artık. Belki aküsü boşalmasın diye iki üç sokakta şöyle bir tur attırırlar hepsi bu.

Ama öte yandan ne kadar zam yapılırsa yapılsın harcamaya devam eden bir 10-15 milyonluk kitle var Türkiye’de. Talebin büyük çoğunluğunu oluşturan bu kitlenin harcamalarına ara vermeden devam etmesi enflasyonu kontrolsüz güç haline getirmeye devam ediyor. Dolayısıyla zaten “zorunlu tasarruf” halindeki alt sosyoekonomik katmanlar daha da ezilmekte."

Fuat Uğur'un yazısının tamamı

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