Klima kullanımı nedeniyle oluşabilecek sırt ve eklem ağrılarına dikkat!

Uzmanlar son günlerde etkili olan sıcak havalara karşı klima kullanan vatandaşları, klimaların yanlış kullanımının sırt ve eklem ağrılarına, boyun ve bel tutulmalarına yol açabileceği konusunda uyardı.

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Türkiye, temmuz ayının başından bu yana sıcak hava dalgalarıyla boğuşuyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havalara karşı klima, deniz, havuz gibi serinleme yöntemleri tercih edilirken; uzmanlar kas ve eklem ağrılarına dikkat çekti.

Sırt ve eklem ağrılarının, pek çok insanın günlük yaşam kalitesini olumsuz etkileyen yaygın bir sorun olduğu ifade edildi. Çeşitli faktörler, uzun süreli oturma, yanlış pozisyonda çalışma, hareketsizlik, kötü uyku düzeni, yetersiz egzersiz, obezite ve stres gibi nedenlerle sırt ve eklem ağrıları ortaya çıkabileceği belirtildi. Özellikle yaz aylarında, sıcak hava ve nem, bu tür ağrıların daha şiddetli bir hal almasına sebep olabildiği uyarısında bulunuldu.

Sırt ve eklem ağrılarından kurtulma yolları

Uzmanlar, yaz aylarında sırt ve eklem ağrılarından kurtulma yöntemleri konusunda önemli ipuçları paylaşıyor. Haftada en az 150 dakika orta düzeyde egzersiz yapmak ve güçlendirme egzersizlerine zaman ayırmak, sırt ve eklem ağrılarını azaltmaya yardımcı olabilir. Egzersiz öncesi ve sonrası yapılacak ısınma ve soğuma egzersizleri, kasları esnetmek ve ağrıları azaltmak için faydalı olduğu ifade edildi. Uzun süreli oturma veya yanlış duruş pozisyonları, sırt ve eklem ağrılarını artırabilir, bu nedenle doğru duruşa ve hareket etmeye dikkat etmek önemlidir. Vücut ağırlığınızı kontrol altında tutmak, sırt ve eklem sağlığınızı desteklerken, stresle başa çıkmak için yoga, nefes egzersizleri, masaj gibi rahatlatıcı çalışmalara yönelmek faydalı olacağı üzerinde duruldu.

Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zekai Kutlubay, ülkeyi etkisi altına alan Afrika sıcaklarının özellikle 20 Ağustos'a kadar devam edeceğini belirtti. Kutluay, klimaların yanlış kullanımının sırt ve eklem ağrılarına, boyun ve bel tutulmalarına yol açabileceğini aktardı.

Klimaların gerekenden daha düşük sıcaklıklarda çalıştırılması ve klimaların karşısında ıslak kıyafetlerle veya ıslak saçla oturulmasının bu ağrılara neden olabileceğine dikkat çekti. Ayrıca, dış mekândan iç mekâna girildiğinde vücudun sıcaklık değişimini düzenlemek için klimaların belirli bir süre sonra çalıştırılmasının önemine değindi. Bu yanlış uygulamalara karşı dikkat edilmesi gereken önemli noktaları sıralayarak, kas gevşemesine yardımcı olacak doğal ve bitkisel topikal kremlerle masaj yapmanın faydalı olabileceğini belirtti.

Sırt ve eklem ağrılarına karşı arı zehrini önerisi

BEE'O Apicare Kurucusu Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı ise sırt ve eklem ağrılarına karşı arı zehrini önerdi. Samancı, “Bilimsel çalışmalara göre, arı zehri eklem rahatsızlıklarında olumlu etkilere sahiptir. Osteoartritli 660 katılımcının yer aldığı bir çalışmada, katılımcıların büyük bir kısmının tamamen iyileştiği veya iyileşme sürecinde olduğu gözlemlenmiştir. Romatoid artrit üzerine yapılan araştırmada, arı zehri ile akupunktur terapisi uygulanan deney grubunda, medikal tedavi alan kontrol grubu ile benzer olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Tedavi sonrasında, sabah tutukluğu süresinde, romatoid faktör (RF), C reaktif protein (CRP), şiş/hassas eklem sayıları (indeksler), el kavrama kuvveti ve diğer semptom ve bulgular üzerinde olumlu etkiler gözlemlenmiştir” dedi.