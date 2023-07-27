CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan'dan bomba açıklamalar: Beni atmak hukuksuz, yargı yoluna gideceğim

CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CNN Türk ekranlarında Akıl Çemberi programında açıklamalarda bulundu. İhraç kararının hukuksuz olduğunu söyleyen Özcan, yargı yoluna gideceğini açıkladı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın partiden ihracına karar verdi. Tanju Özcan'ın karar sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Üzülmedim desem yalan olur. 22 yaşında CHP'ye hiçbir amaç olmaksızın üye oldum. Emek vererek bu partide bir yerlere geldim. Milletvekili oldum, bir yerlere geldim. İnsan üzülüyor ister istemez." ifadelerini kullanan Özcan şunları kaydetti:

Şunu soruyordum beni somut olarak ne için suçluyorsunuz? Bana gelen yazıda 7 günlük savunma hakkınız var dendi. Suçlamaları ancak dün öğrenebildik ve savunma için ek süre istedik ancak vermediler bu süreyi. Parti tüzüğüne aykırı davranmakla suçlanıyorum ancak ben parti tüzüğüne aykırı davranmadım. Beni atmak hukuksuz. Buna programa aykırı davranan kişi CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Birinin atılması gerekiyorsa, atılması gereken kişi odur.

"Adaylığı belli olunca bağrıma taş bastım"

Adaylığı belli olunca bağrıma taş bastım, adaylığını destekledim. Hatta seçmene gittiğimde bana dediler ki bu adam seni partiden attı neden destekliyorsun. YDK'yı anahtar listeye koymak sureti ile kendi belirliyor. Yasama yürütme ve yargıyı tek elde toplayıp Sayın Erdoğan'ı diktatör olmak ile suçluyorsun.

"Yargı yoluna gideceğim"

Sayın Kılıçaroğlu'nun koltuk sevdası yüzünden umarım CHP böyle bir şeye maruz kalmaz ama gelir 3 tane kayyum. Kılıçdaroğlu'nun partiyi getirdiği durum bu. Yargı yoluna gideceğim, kararlıyım.

Sonuna kadar mücadele edeceğim. Savunma hakkım elimden alındı. Bir 'B' planım yok. AK Parti'de ve MHP'de siyaset yapmayacağım kesin.

"Kemal bey uzun süredir beni tehlike olarak görüyor"

Kemal bey beni uzun zamandır tehlike olarak görüyor. Parti programına aykırı hareket ediyorsunuz dediğim için. Ben Atatürkçülükten taviz vermiş olsaydım bırakın partiden atılmayı, Kemal Bey'in sağ kolu sol kolu olurdum. Ben yıllardır bunu söylüyorum bizim terör örgütü sevicileri ile ne işimiz var.

Karar sonrası arayan oldu mu?

Parti yetkililerinden kim beni hangi yüzle arayacak. Şu ana kadar bir vekil çıkmadı bu adam yalan söylüyor diye. Bir kısmı arıyor doğru söylüyorsun ama her doğru her yerde söylenmez diyor.