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Sarıyer’de denizde feci olay: 29 yaşındaki genç boğularak öldü

Sarıyer’de denizde feci olay: 29 yaşındaki genç boğularak öldü

SARIYER Kısırkaya Plajı’nda denize giren 29 yaşındaki bir genç, boğularak hayatını kaybetti. Denizden çıkartılan genç ambulansla morga kaldırıldı. Yaşanan panik kameralara yansırken, jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.

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Olay, dün saat 16.00 sıralarında Sarıyer Kısırkaya Plajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde serinlemek için plaja gelen 29 yaşındaki Onur Kutlugün, sahilde bir süre alkol aldı.

Genç ardından denize girerek yüzmek istedi. Denizin dalgasız ve sığ olduğu anlarda ileriye açılan genç, bağırdıktan sonra bir anda gözden kayboldu.

Sesi duyan vatandaşlar genci kurtarmak için denize girdi. Bir süre denizde aranan genç ardından bulunarak sahile çıkartıldı. Ancak gencin bol miktarda su yutması nedeniyle bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

Denizde boğularak hayatını kaybetti

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Ancak Onur Kutlugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Boğulma sonrası yaşanan panik ise kameralara yansıdı. Öte yandan jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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