Ekrem İmamoğlu topun ağzında CHP'den ihraç edilebilir! CHP'nin başında diktatör var

Seçimlerin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' bayrağını ilk açan isim olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için bomba iddia! CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan, "Ekrem İmamoğlu CHP'den ihraç edilebilir" dedi.

Abone ol

CHP Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç edilen Tanju Özcan katıldığı canlı yayında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili bomba bir iddiada bulundu. Özcan, 'değişim' tartışmasını başlatan İmamoğlu'nun da CHP'den ihraç edilebileceğini söyledi.

CHP'de kurultay süreci doldu ama...

CHP'den ihraç edilmesinin hukuksuz olduğunu savunan Tanju Özcan, "Siyasi partiler 2 yılda bir kurultay yapmak zorundadır. Bu 1 yıl uzatılabilir. CHP sürelerin tamamını kullanmış durumda. Benimle ilgili ihraç kararı veren YDK yetkisizdir." dedi.

CHP'nin başında diktatör var

Parti tüzüğünü incelendiğinde Yüksek Disiplin Kurulu'nun yetkisiz olduğunu herkesin göreceğini belirten Tanju Özcan, "Genel Başkan YDK'yı kendisine bağlıyor. YDK'yı da kendisi belirliyor. YDK'da Kılıçdaroğlu'nun listesini delerek giren kimse yok. Şu anda CHP başında bir diktatör var. CHP kayyım atanması süreciyle karşı karşıya."

Ekrem İmamoğlu ihraç edilebilir

Ekrem İmamoğlu için "Topun ağzında" diyen Tanju Özcan, "Değişimi somutlaştırırsa, Kemal Bey koltuğu bırakmamak için herkesi tasfiye etmeyi göze almış. Kim kendisine 'Başarısız oldun' diyorsa Kemal Bey bundan rahatsız oluyor." sözleriyle İmamoğlu'nun da ihraç edilebileceğinin mesajını verdi.