ABD'li istihbarat görevlisinden uzaylı itirafı! Dünya bu sözleri konuşuyor: 'İnsan olmayan varlıklar...'

Dünya, ABD'de 14 yıl istihbarat görevlisi olarak çalışan David Grusch'ı ifadelerini konuşuyor. ABD Kongresi'nde Grusch, UFO hakkında hükümetin yıllarca bilgi sakladığını iddia etti. Hükümetin yıllardır UFO'larla ilgili enkaz toplama programı yürüttüğünü ileri süren Grucsh, bu enkazlardan uzaylılara ait cansız bedenlerin çıktığını ifade etti. Öte yandan konuyla ilgili Pentagon'dan açıklama geldi.

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Eski bir Amerikan istihbarat yetkilisi Çarşamba günü Kongre'de yapılan dikkat çekici bir oturumda, ABD hükümetinin düşen UFO'ları toplayan ve tersine mühendislik yapmaya çalışan "on yıllarca süren" bir program yürüttüğünü söyledi.

"İnsan olmayan varlıklar bulundu"

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı bir kurumda 2023 yılına kadar açıklanamayan anormal olayların (UAP) analizini yürüten David Grusch, Washington'daki Temsilciler Meclisi gözetim komitesine, uzaylı yaşamı konusunun bugüne kadarki en yüksek profilli yayını olarak düşen araçların içlerinden "insan olmayan" varlıkların bulunduğunu ve çıkarıldığını ayrıca bunların saklandığını söyledi.

Yeminli ifadesinde uzaylıların varlığını itiraf etti

Duruşma, Grusch'un Haziran ayında hükümetin uzaylı uzay araçlarını gizlice barındırdığı yönündeki iddiaları üzerine başlatıldı. Çarşamba günü Grusch bu iddiaların hepsini olmasa da bazılarını yemin altında tekrarladı.

Grusch komiteye şunları söyledi: "Resmi görevlerim sırasında, erişimime izin verilmeyen on yıllarca süren bir UAP kaza bulma ve tersine mühendislik programı hakkında bilgilendirildim."

ABD hükümetinin UFO programlarına erişimi engellediğini belirtti

The Guardian'ın aktardığı bilgilere göre, Grusch 2022 yılında bir muhbirlik şikâyetinde bulundu. Hükümetteki görevinde askeri, savunma ve diğer kurumların uzaylılar ve uzaylı araçları hakkında neler bildiğini araştırmakla görevlendirildiğini söyledi, ancak gizli hükümet UFO programlarına erişiminin engellendiğini iddia etti.

Çarşamba günü konuşan Grusch, iddiaları nedeniyle "çok acımasız" bir misillemeyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Konuyla ilgili açıklamalar yapan Grusch, "Bu beni hem profesyonel hem de kişisel olarak yaraladı," dedi.

Tüm dünyanın yoğun ilgi gösterdiği duruşmada, ABD'nin uzaylı yaşamı ve teknolojisine dair kanıtlar sakladığına dair spekülasyon ve iddialar, yüksek dozda şüphecilikle harmanlanarak sunuldu.

Bildiklerini anlattığı için hayatından endişe ediyor

Grusch sorgulama sırasında, hükümetin UFO bilgilerini gizleme çabaları sırasında "zarar gören ya da yaralanan insanlar" hakkında bilgi sahibi olduğunu doğruladı.

Bir gözetim komitesi üyesinin "hayatından endişe edip etmediği" sorusuna Grusch. "Evet, kesinlikle." yanıtını verdi.

Grusch sözlerine şunları ekledi: "Eylemlerimin nihayetinde şeffaflığın artması yönünde olumlu bir sonuca yol açacağını umuyorum."

O zamandan beri, hükümetin UFO'larla ilgili ne tür kanıtlara sahip olduğu ya da olmadığı konusundaki entrika daha da yoğunlaştı.

Pentagon'dan açıklama

Dünyada gündem yaratan açıklamalar sonrasında Pentagon söz konusu iddiaları yalanladı.