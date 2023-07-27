BIST 6.798
DOLAR 26,95
EURO 30,02
ALTIN 1.716,59
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kütahya'da yaralı yavru ayı tedavi altına alındı!

Kütahya'da yaralı yavru ayı tedavi altına alındı!

KÜTAHYA'nın DOMANİÇ ilçesinde ormanda yaralı halde bulunan yavru ayı, Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından tedavi altına alındı.

Abone ol

Domaniç ilçesindeki ormanlık alanda Önleyici Kolluk Devriyesi ekipleri tarafından bulunan 3 aylık yavru ayı, Doğa Koruma Milli Parklar ekiplerince Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevine getirildi. Veteriner Hekimler tarafından muayenesi yapılan yavru ayıya röntgen çekilerek ilk müdahalesi yapıldı ve müşahede altına alındı.

Tedavisine başlanılan yavru ayı, rehabilitasyonun sağlanması amacıyla Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne gönderilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Altın fiyatlarını gören inanamıyor! Gram altın için olay tahmin 27 Temmuz 2023 çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatlarını gören inanamıyor! Gram altın için olay tahmin 27 Temmuz 2023 çeyrek altın kaç TL?
Galatasaray taraftarı dört gözle bekliyordu! İşte Icardi'nin istanbul'a geliş tarihi...
Galatasaray taraftarı dört gözle bekliyordu! İşte Icardi'nin istanbul'a geliş tarihi...
Emlakçı kadın iş yerinde vuruldu, kanlar içinde kaldı: Silah tutukluk yapmasa belki de ölmüştüm
Emlakçı kadın iş yerinde vuruldu, kanlar içinde kaldı: Silah tutukluk yapmasa belki de ölmüştüm
Ekrem İmamoğlu topun ağzında CHP'den ihraç edilebilir! CHP'nin başında diktatör var
Ekrem İmamoğlu topun ağzında CHP'den ihraç edilebilir! CHP'nin başında diktatör var
Denize girmek yasaklandı! Karar duyuruldu
Denize girmek yasaklandı! Karar duyuruldu
Sarıyer’de denizde feci olay: 29 yaşındaki genç boğularak öldü
Sarıyer’de denizde feci olay: 29 yaşındaki genç boğularak öldü
Fuat Uğur'dan kamuda tasarrufla ilgili dikkat çeken yazı: Oran küçük ama mide bulandırıcı
Fuat Uğur'dan kamuda tasarrufla ilgili dikkat çeken yazı: Oran küçük ama mide bulandırıcı
+1 Eğitim Modeli ile mezun olmadan iş deneyimi ve istihdam fırsatı!
+1 Eğitim Modeli ile mezun olmadan iş deneyimi ve istihdam fırsatı!
Klima kullanımı nedeniyle oluşabilecek sırt ve eklem ağrılarına dikkat!
Klima kullanımı nedeniyle oluşabilecek sırt ve eklem ağrılarına dikkat!
CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan'dan bomba açıklamalar: Beni atmak hukuksuz, yargı yoluna gideceğim
CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan'dan bomba açıklamalar: Beni atmak hukuksuz, yargı yoluna gideceğim
Dokuz Eylül Üniversitesi’nde tanıtım ve tercih günleri başlıyor!
Dokuz Eylül Üniversitesi’nde tanıtım ve tercih günleri başlıyor!
Tunceli'de kamp alanına gelen ayıyı vatandaşlar besliyor!
Tunceli'de kamp alanına gelen ayıyı vatandaşlar besliyor!