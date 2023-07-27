Kütahya'da yaralı yavru ayı tedavi altına alındı!

KÜTAHYA'nın DOMANİÇ ilçesinde ormanda yaralı halde bulunan yavru ayı, Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından tedavi altına alındı.

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Domaniç ilçesindeki ormanlık alanda Önleyici Kolluk Devriyesi ekipleri tarafından bulunan 3 aylık yavru ayı, Doğa Koruma Milli Parklar ekiplerince Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevine getirildi. Veteriner Hekimler tarafından muayenesi yapılan yavru ayıya röntgen çekilerek ilk müdahalesi yapıldı ve müşahede altına alındı.

Tedavisine başlanılan yavru ayı, rehabilitasyonun sağlanması amacıyla Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne gönderilecek.