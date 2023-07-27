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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan enflasyon mesajı

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan enflasyon mesajı

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2023 yılının 3. enflasyon raporunu açıkladı. Erkan, "Erkan "Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar, parasal sıkılaştırmayı kademeli olarak güçlendireceğiz." dedi.

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TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan "Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar, parasal sıkılaştırmayı kademeli olarak güçlendireceğiz." dedi.

" Öngördüğümüz dezenflasyon ve istikrar dönemleri öncesi geçiş sürecindeyiz. 2024'te dezenflasyon sürecinin başlamasını sağlayacak zemini oluşturuyoruz." ifadelerini kullanan Erkan şunları kaydetti:

*Tüm araçlarımızı enflasyon tekrar tek haneye ve orta vadeli hedefimize gerileyene kadar kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.

*Rezervlerimiz 14 Temmuz itibarıyla yaklaşık 15 milyar dolar artmış ve 113 milyar doların üzerine yükselmiştir.

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