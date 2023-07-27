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2023 YKS tercih kılavuzu yayınlandı! YKS tercihleri nasıl yapılır? Üniversite tercihleri için güncel kontenjanlar ve taban puanlar

2023 YKS tercih kılavuzu yayınlandı! YKS tercihleri nasıl yapılır? Üniversite tercihleri için güncel kontenjanlar ve taban puanlar

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzu yayımlandı ve tercih işlemleri başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bugün yayımlanan 2023 YKS tercih kılavuzuyla birlikte, binlerce öğrenci aldıkları puan doğrultusu ve başarı sıralamasına göre üniversite tercihlerini yapacak. Peki, YKS tercihleri nasıl yapılır? İşte üniversite tercihleri için güncel kontenjanlar ve önlisans ve lisans bölümlerinin taban puanları.

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2023 YKS tercih kılavuzu, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tarafından bekleniyordu. YKS sonuçları sonrası, başarı sıralaması ve aldıkları puanlara göre kılavuz doğrultusunda tercih yapacak olan öğrenciler, bugün itibarıyla ÖSYM AİS ekranından tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, YKS tercihleri nasıl yapılır? İşte üniversite tercihleri için güncel kontenjanlar ve taban puanlar.

YKS tercih işlemleri başladı

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurmuştu. YKS tercihleri bugünden itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılmaya başladı.

YKS tercihi nasıl yapılır?

2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz 2023 tarihinde saat 11.00'de başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 27 Temmuz-08 Ağustos 2023 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır.

Tercih işlemleri, 08 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

YKS TERCİH İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

2023 üniversite tercih klavuzu yayınlandı

2023 YKS tercih kılavuzu yayımlandı. Üniversitelerin güncel taban kontenjan ve taban puan listesi ve başarı sıralamaları belli oldu. Adaylar yayımlanan kılavuz üzerinden tercihlerini AİS ekranından yapabilecek.

2023 YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Üniversitelerde kaç kontenjan var

2023 YKS yerleştirme süreci için bu yıl üniversitelerdeki toplam 1 milyon 111 bin kontenjan açıklanmıştı. Bu yıl ön lisans programları için 388 bin, lisans programları için 465 bin olmak üzere toplam 853 bin kontenjan belirlendi. Açıköğretim ve uzaktan öğretim kontenjanlarla birlikte toplam 1 milyon 61 bin kontenjan bulunuyor.

34 yaş üstü kadınlar, depremzede adaylar ile şehit ve gazi yakınları için ayrılan kontenjanlar da dahil edildiğinde toplam kontenjan 1 milyon 111 bine ulaştı.

YKS tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte, üniversitelerdeki boş kontenjan sayıları belli oldu.

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