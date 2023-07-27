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Trafiği durdurup halay çektiler! Bakın ne ceza verildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trafiği durdurup halay çektiler! Bakın ne ceza verildi

İSTANBUL Başakşehir'de, düğün konvoyunda trafiği durdurup yol ortasında halay çeken 8 sürücüye toplam 10 bin 464 lira ceza kesildi.

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İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, düğün konvoyu oluşturup trafiği durdurarak halay çeken kişilerin görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine inceleme başlattı.

Görüntülerden kimlikleri tespit edilen 8 sürücü belirlenen adreslerde yakalandı.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "saygısızca araç kullanmak", "taşıt yolu üzerinde duraklamak" ve "yayaların trafiğin akışını engelleyecek davranışlarda bulunmak" maddeleri gereğince toplam 10 bin 464 lira para cezası uygulandı.

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