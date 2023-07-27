Evcil hayvan otellerindeki doluluk yüzde 100'e ulaştı!

Yaz tatilini bulundukları şehir dışında geçirmeyi planlayan birçok kişinin, yanlarında götüremedikleri can dostlarını emanet ettikleri evcil hayvan otellerinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

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Kedi ve köpekler için konaklama hizmeti veren evcil hayvan otelleri, sevimli dostlarını tatile çıkarken yanlarına alamayanlardan yoğun ilgi görüyor.

Köpek eğitim ve davranış uzmanı veteriner hekim Tarkan Özvardar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeklerin eğitim ve otel ihtiyaçlarının karşılandığı bir tesislerinin bulunduğunu, 30 yılı aşkın süredir bu işle ilgilendiğini belirtti.

Otele talebin her yıl daha da arttığını aktaran Özvardar, "Rezervasyonlar yaklaşık bir ay öncesinden doldu. Hatta bayramda kapasitemizin üstüne çıktık." dedi.

Evcil hayvan sahiplerinin tatile çıkmadan önce köpekleriyle oteli mutlaka ziyaret etmeleri gerektiğini dile getiren Özvardar, "Köpekler sahip oryantasyonlu canlılar. Bu yüzden sahiplerinden ayrılmak bazı köpeklerde stres yaratabiliyor. Sahipleriyle önceden ziyarete gelen ve burada zaman geçirip dönen köpekler ayrılık anksiyetesine girmemiş oluyor. Ayrıca köpeklerin otelimizde konaklayabilmesi için aşılarının ve paraziter mücadelelerinin tam olması gerekiyor. Ziyarete geldiklerinde biz de köpekleri kontrolden geçiriyoruz." diye konuştu.

"Maksimum konfor sağlamaya çalışıyoruz"

Otelde konaklayacak köpekleri, davranış modellerine, yaş ve cüsselerine göre gruplandırdıklarını, hiçbir zaman 3-4'ünden daha fazlasını bir araya getirmediklerini dile getiren Özvardar köpeklerin oyun oynayarak keyifli vakit geçirdiklerini anlattı.

Özvardar, "Burada en önemli nokta sık bir şekilde hayvanların dışarıya çıkmasını sağlamak. Hayvanların kafalarının rahat olması için gezinti ve oyuna çok önem veriyoruz. Beslenme, dinlenme ve uyku düzenlerine dikkat ederek maksimum konfor sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Köpeğin farklı bir ortama uyum sağlamasının kolay olduğunu ancak kedi söz konusu olduğunda durumun farklılaştığına, kedilerin ortam oryantasyonlu canlılar arasında yer aldığına değinen Özvardar şöyle konuştu:

"Bir işletme sahibi olarak aslında hayvan sahiplerinin, evcil hayvanlarını otellere bırakmasını doğru bulmuyorum. Eğer sadece keyfi olarak tatil hedefli aileler bir yere gidiyorlarsa tıpkı çocuklarını bir yere bırakmıyorlarsa köpeklerini de bırakmamaları gerekiyor. Köpekleriyle tatil yapacakları imkanları değerlendirmelerini düşünüyorum. Eskisi gibi değil artık evcil hayvan kabul eden birçok otel ve pansiyon var."

"Sık sık köpeğimin videosunu gönderdiler"

Pansiyona bıraktığı köpeğini almaya gelen Oya Kocakanat da "Doktor olduğum için bazen şehir dışına gidebiliyorum. Geçenlerde şehir dışına çıkarken de yine buraya bıraktım. Çok güzel oynadılar. Aklım kalıyordu ama sık sık bana köpeğimin görüntülerini ve videosunu gönderdiler. Durumu hakkında haberdar ettiler. Bu yüzden endişe yaşamadım." ifadesini kullandı.