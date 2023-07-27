Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Özlem Zengin gibi konuştu! '6284 sayılı yasa kırmızı çizgimiz, tartışılamaz!

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin kadına şiddeti önlemeye yönelik 6284 sayılı yasa için "kırmızı çizgimiz" dedikten sonra muhafazakar kesim tarafından linç edilmişti. Özlem Zengin'den sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da 6284 sayılı yasa için "Kırmızı çizgimiz. Yürürlükten kaldırılamaz, tartışılması bile söz konusu değil” dedi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhur İttifakı ortağı Yeniden Refah Partisi ve HÜDA PAR'ın da kaldırılmasını istediği 6284 sayılı kadına yönelik şiddetin önlenmesi yasasına sahip çıktı. Göktaş, “Bu yasa bizim için önemli. Kadına şiddet en hassas olduğumuz konu. Bu yasa kaldırılamaz, tartışılması bile söz konusu olamaz” dedi. Daha önce de AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, “6284 bizim kırmızı çizgimiz” dediği için muhafazakar çevreler ve AK Parti tabanının bir kısmı tarafından linç edilmişti. Bakan Göktaş, süresiz nafakaya da karşı çıktı. İşte Göktaş'ın açıklamaları...

6284 sayılı yasanın önemi tartışılmaz

- 6284 sayılı kadına yönelik şiddet yasasının önemi tartışılamaz. Bu yasa yürürlükten kaldırılamaz ancak aksayan yönleri düzenlenebilir. Şiddet görüp ‘Kocamı seviyorum' diyerek yasanın kendisi için uygulanmasını istemeyen kadınlarımız da var. Amacımız kadına şiddeti ve kadın cinayetlerini sona erdirmek. Hedef gruplarımız hassas ve dikensiz gül bahçesi de yok. Mağdurları korumak asli görevimiz.

Sürekli nafaka kabul edilemez

Süresiz nafaka ödemek gibi uygulama kabul edilemez. Eğer bir mağduriyet oluşuyorsa üstesinden gelmek lazım. Diğer bakanlıklarımızla da bu konunun üzerinde çalışmayı hedefliyoruz. Süresiz nafaka gibi bir durum adil bir durum değil. Bu durumun gerçekten önemli bir şekilde ele alınması lazım. Süresiz bir nafaka sizin için adil mi? Bunun Adalet Akademisinde ders olarak verilmesini düşünüyorum. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Hakimler ve savcılar bu konuyu özel ders olarak Adalet Akademisinde ele alabilirler. Kanun değişmeyecek.