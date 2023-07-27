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500 ve 1000 liralık banknot çıkacak mı? Merkez Bankası Başkanı açıkladı

500 ve 1000 liralık banknot çıkacak mı? Merkez Bankası Başkanı açıkladı

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyon tahminini açıkladığı toplantıda, TL'deki şok düşüşler sonrası 500 ve 1000 liralık banknotların piyasaya sürüleceği iddialarıyla ilgili da konuştu. 500 ve 1000 liralık banknot basılacak mı? İşte cevabı

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Türk Lirası'nın aşırı değer kaybı sonrası 500 ve 1000 liralık banknotların basılması gerektiği tartışması başlamış ve Merkez Bankası'nın hazırlık yaptığı iddiaları dolaşıma sokulmuştu. 500 ve 1000 TL'lik banknot basılacağı iddialarıyla ilgili tartışmaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan yaptığı açıklamayla son noktayı koydu.

MB'nin enflasyon tahminleri uçtu....

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan göreve gelmesinin ardından ilk kez kameralar karşısına geç ve Yılın Üçüncü Enflasyon Raporu’nu açıkladı. Erkan 2023 yılı sonu için enflasyon beklentisini yüzde 58, 2024 yılı için yüzde 33 ve 2025 yılı için ise yüzde 15 olarak açıkladı. Şahap kavcıoğlu döneminde açıklanan 2. Enflasyon Raporu'nda Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini 22,3'tü.

500 ve 1000 liralık banknot için...

Merkez Bankası Başkanı Erkan, yüksek tutarlı banknot basılmasının gündemde olup olmadığına ilişkin soruya "Şu an üstünde çalışmıyoruz. Enflasyonla mücadele hedefimiz." şeklinde yanıtladı. En yüksek kağıt para 200 TL 2009’da basılmıştı.

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