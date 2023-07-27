BIST 6.822
DOLAR 26,95
EURO 30,04
ALTIN 1.712,41
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 83,5 kilogram skunk ele geçirildi!

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 83,5 kilogram skunk ele geçirildi!

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada 83 kilo 528 gram skunk ele geçirildi, olaya ilişkin 2 kişi yakalandı.

Abone ol

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmayla sınır kapısında bir tırı durdurdu.

Görevlilerce x-ray taramasından geçirilmesinin ardından aranan tırın dorsesine gizlenmiş 83 kilo 528 gram skunk bulundu.

Uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de test sürüşüne çıkarılan lüks otomobil alev alev yandı!
Kocaeli'de test sürüşüne çıkarılan lüks otomobil alev alev yandı!
Altın fiyatlarını gören inanamıyor! Gram altın için olay tahmin 27 Temmuz 2023 çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatlarını gören inanamıyor! Gram altın için olay tahmin 27 Temmuz 2023 çeyrek altın kaç TL?
Abisini uykudayken öldürdü! Gaziantep'te vahşet
Abisini uykudayken öldürdü! Gaziantep'te vahşet
2023 YKS tercih kılavuzu yayınlandı! YKS tercihleri nasıl yapılır? Üniversite tercihleri için güncel kontenjanlar ve taban puanlar
2023 YKS tercih kılavuzu yayınlandı! YKS tercihleri nasıl yapılır? Üniversite tercihleri için güncel kontenjanlar ve taban puanlar
Araç klimalarının bakımı konusunda kritik uyarı!
Araç klimalarının bakımı konusunda kritik uyarı!
Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Özlem Zengin gibi konuştu! '6284 sayılı yasa kırmızı çizgimiz, tartışılamaz!
Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Özlem Zengin gibi konuştu! '6284 sayılı yasa kırmızı çizgimiz, tartışılamaz!
Yenilenebilir enerji dünyanın en büyük elektrik üretim kaynağı oluyor!
Yenilenebilir enerji dünyanın en büyük elektrik üretim kaynağı oluyor!
Hocalı katliamını görüp şoke olan Litvanyalı gazeteci: Kafa derisi daha sağken yüzülmüştü
Hocalı katliamını görüp şoke olan Litvanyalı gazeteci: Kafa derisi daha sağken yüzülmüştü
Trafiği durdurup halay çektiler! Bakın ne ceza verildi
Trafiği durdurup halay çektiler! Bakın ne ceza verildi
Terör örgütü PKK elebaşlarından Sabri Ok'un yeğeni yakalandı
Terör örgütü PKK elebaşlarından Sabri Ok'un yeğeni yakalandı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Savunma Bakanı ile görüştü
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Savunma Bakanı ile görüştü
Evcil hayvan otellerindeki doluluk yüzde 100'e ulaştı!
Evcil hayvan otellerindeki doluluk yüzde 100'e ulaştı!