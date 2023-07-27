Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 83,5 kilogram skunk ele geçirildi!

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada 83 kilo 528 gram skunk ele geçirildi, olaya ilişkin 2 kişi yakalandı.Abone ol
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmayla sınır kapısında bir tırı durdurdu.
Görevlilerce x-ray taramasından geçirilmesinin ardından aranan tırın dorsesine gizlenmiş 83 kilo 528 gram skunk bulundu.
Uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.