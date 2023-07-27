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Kocaeli'de test sürüşüne çıkarılan lüks otomobil alev alev yandı!

Kocaeli'de test sürüşüne çıkarılan lüks otomobil alev alev yandı!

KOCAELİ'nin İZMİT ilçesinde arıza sebebiyle test sürüşüne çıkartılan lüks otomobilde seyir halindeyken yangın çıktı. Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Olay, Malta Mahallesi Piotr Wİlcynsksi Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, oto tamirci dükkanında çalışan personel, motor arızası sebebiyle sanayiye getirilen 34 VT 5393 plakalı Mercedes marka lüks otomobili test sürüşüne çıkardı.

Seyir halindeki otomobil Piotr Wİlcynsksi Bulvarında ön kısmından alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken, dışarıya çıkan sürücü 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Ekipleri ardından otomobilde soğutma çalışması gerçekleştirdi. Sürücünün elinde hafif sıyrıklar oluştu.

Öte yandan, yangın sebebiyle lüks otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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