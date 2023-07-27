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Belediye personeline 18 bin TL promosyon müjdesi!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Belediye personeline 18 bin TL promosyon müjdesi!

Mersin Mezitli Belediyesi'nde çalışan memur, kadrolu işçi ve sözleşmeli personel, imzalanan protokol gereği maaşlarını aldıkları bankadan 18 bin lira promosyon alma hakkı elde etti.

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Mezitli Belediyesi çalışanları, çalışan sayısı ile kıyaslandığında Mersin’de en yüksek promosyonu almış oldu. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kadrolu işçi, memur ve sözleşmeli personele maaşların ödendiği bankayı belirlerken en yüksek promosyonu sağlamak için hassas davrandıklarını ifade etti.

Tarhan, “Görüşmelerimiz sonrasında ilçe belediyeleri baz alınırsa, personelimiz en yüksek promosyonlardan birisini almış oldu. Geçtiğimiz aylarda Belediye-İş Sendikası ile yaptığımız toplu sözleşme ile yine yüzde 63 oranında ücret artışını personelimize vererek bu alanda da en yüksek rakamı sağlamayı başarmıştık. Bundan sonra da tüm çalışanlarımızın görevlerini yaparken en iyi karşılığı alabilmesi için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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