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Kayseri'de 16 ilçede bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor

Kayseri'de 16 ilçede bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 16 ilçedeki mahallelerde minare yapımı, camilerde çatı tamiratı ve halı yenileme, istinat duvarı yapımı, çoban ve taziye evi yapımı, sosyal tesis yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kırsal mahallelerde sosyal tesis yapım, bakım, onarım çalışmaları çerçevesinde hizmetlerine devam ediyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kırsal mahallelerde minare yapımı, camilerde çatı tamiratı ve halı yenileme, istinat duvarı yapımı, çoban ve taziye evi yapımı, öğrencisi olmayan okulların sosyal tesis amaçlı kullanıma dönüştürülmesi gibi işlerin yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Hizmetlerden faydalanan kırsal mahalle sakinleri de Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bu hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Kent merkezinde hizmetlerin kalitesi ne ise ilçelerde de aynı kalitede hizmet sunma gayretinde olan Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, ilçeler ve kırsal mahallelerde yol, asfalt, kilitli parke, sosyal tesislerin yapım, bakım ve onarım gibi hizmetleri sonuçlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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